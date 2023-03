Al 94′ il serbo ha allontanato un pallone dall’area ma è poi rimasto al suo posto, a pressare gli avversari è andato un encomiabile Linetty

Minuto 94 di Torino-Bologna: Nemanja Radonjic allontana più lontano che può un pallone dall’area di rigore granata, resta però nella sua posizione in copertura ad aspettare l’ultimo assalto degli avversari. Alle sue spalle c’è Karol Linetty che quel pallone va invece a rincorrerlo fino nella metà campo avversario, il polacco sapeva che non sarebbe riuscito ad arrivare prima dei difensori rossoblù ma nonostante avesse già speso molte energie è andato comunque a pressare tutti gli avversari, fino a Skorupski, rallentando il gioco avversario, facendo trascorrere secondi preziosi e rendendo più complicata l’impostazione dall’azione al Bologna.

Linetty: prestazione super contro il Bologna

Se c’è un giocatore da cui prendere esempio nella partita contro il Bologna questo è proprio Linetty. Per il centrocampista polacco l’avventura al Torino finora non è stata facile, nei primi due anni ha giocato poco e solo quest’anno, con il lavoro, si è guadagnato un posto tra i titolari. E ieri si è dimostrato un leader in campo, un esempio da seguire per grinta, volontà e applicazione. Chissà cosa ha pensato Radonjic quando ha visto il numero 77 scattare in quel pressing solitario nonostante avesse già speso molte energie: il trequartista serbo non è entrato male in partita, anzi, si è sacrificato molto in fase difensivo e non è un caso che sia stato proprio lui ad allontanare dall’area di rigore più di un pallone nei minuti conclusiva. Ma quell’azione finale, in cui è rimasto nella sua posizione mentre Linetty si sacrificava per l’ultimo pressing è la fotografia di ciò su cui Radonjic deve ancora crescere.