Il tecnico granata ha dato fiducia all’ex Parma, che si è acceso e ha assicurato già sei punti in solitaria al suo Torino

Tre punti che valgono molto più del previsto quelli conquistati dal Torino contro il Bologna, ma soprattutto che portano ancora una firma inconfondibile: quella di Yann Karamoh. Di nuovo a segno, l’ex Parma si è trasformato in fretta da dubbio in certezza sul fronte offensivo, grazie alle qualità tecniche e fisiche ma non solo. Bravo a saper aspettare, ha atteso pazientemente di poter avere qualche chance sfruttata poi al meglio. Ogni Cenerentola ha però bisogno della sua Fata Madrina e quella di Karamoh si chiama Ivan Juric.

Juric e quella fiducia ripagata

Il tecnico granata è riuscito a replicare ciò che gli riesce meglio: vincere le scommesse. Che sia grazie a un po’ di sana fortuna o meno, poco importa: quel “ragazzo spettacolo“, come lo chiama lui, si è conquistato un posto importante: “In tre mesi non gli ho dato occasioni. Ora sta giocando bene ed è diventato decisivo soprattutto perchè ha tanta voglia di fare gol. Sta giocando di opportunismo“. Queste le parole di Juric nel post partita di Torino-Bologna, che fanno presagire un cambio nelle gerarchie.

Karamoh, media gol che fa ben sperare

Con quattro gol in sei partite, il nuovo trequartista granata è diventato un elemento importante su cui contare, soprattutto data la fatica riscontrata nell’andare a segno prima di impiegarlo. Due di queste reti sono valse i tre punti e diventano impossibili da ignorare. Una fame quasi istitinva la sua che non prevarica mai però il gruppo: “Dobbiamo continuare così, questa vittoria è importante per noi e per i nostri tifosi. C’è da guardare avanti, al prossimo turno ci attende un’altra partita complicata: sarà fondamentale restare concentrati, bisognerà continuare a giocare da squadra. Quella di stasera è stata una vittoria di gruppo“, queste le sue parole al termine della sfida.