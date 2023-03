Juric in conferenza stampa ha dichiarato di essere contento del campionato che sta portando avanti Milinkovic-Savic

Alla viglia di una partita importante e complicata come quella contro il Bologna, Ivan Juric in conferenza stampa, oltre a parlare di Nemanja Radonjic cercando di chiudere una volta per tutte il caso che lo riguarda sorto nel derby della Mole, si è soffermato a parlare di un altro giocatore connazionale del trequartista ex Stella Rossa, ovvero Vanja Milinkovic-Savic. A proposito del numero 32 granata, il tecnico ex Hellas Verona ha dichiarato: “Milinkovic-Savic ? Penso che si parta da una base in cui lui ha fatto errori, errori per colpa dei quali abbiamo perso delle partite. Il ragazzo sta crescendo, sta facendo un buon campionato. Ha margini di miglioramento, per esempio contro la Juve sul 2-1 poteva prendere quel pallone, per esempio, metterla a terra e prendere tempo. Sta crescendo ma c’è da migliorare”. È doveroso evidenziare l’ultima frase espressa dal tecnico croato sul portiere ex Spal. Frase con la quale Juric ha voluto mandare un messaggio al proprio portiere che, insieme al responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati, ha sempre creduto e sostenuto anche in momenti in cui l’estremo difensore classe 1997 ha rimediato diverse prestazioni negative raccolte nella scorsa stagione.

Milinkovic-Savic: voglia di riscatto dopo i 4 gol presi dalla Juve

Nel campionato in corso il portiere serbo ha commesso alcuni errori, ma mai così gravi da mettere in discussione il suo posto da titolare, come accaduto lo scorso anno. Sicuramente il numero 32 sarà molto arrabbiato per i 4 gol presi nel derby contro la Juventus e dovrà trasformare quella rabbia sportiva in voglia di fare bene nel match contro il Bologna di Thiago Motta. Contro i rossoblù Milinkovic-Savic sa che non potrà sbagliare, proprio perché quella contro gli emiliani rappresenta una sfida fondamentale per i granata se vorranno avere qualche chance di agguantare l’Europa. Un obiettivo difficile ma non impossibile. Per raggiungere quel traguardo sarà fondamentale che l’estremo difensore granata faccia quanto detto da Juric, ovvero migliori progressivamente continuando un percorso di crescita importante iniziato proprio con, o meglio, grazie al tecnico croato.