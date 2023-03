In 23 giornate di campionato i granata hanno colpito 9 legni, che hanno condizionato l’andamento delle partite

Quando si gioca a calcio la sfortuna può capitare, ed è questo il caso di quando si colpiscono pali e traverse. Nella classifica del campionato sui pali colpiti e sulle traverse colpite, il Torino occupa il settimo posto con ben 9 legni presi. Alcuni di questi hanno condizionato la gara mentre altri sono stati ininfluenti. Chiude la classifica lo Spezia con 2 legni colpiti, da Ampadu e Gyasi (traversa contro il Torino). Le tre più sfortunate invece sono state Roma (13) , Napoli (12) e Inter (11).

I legni colpiti dal Torino

Nel Torino i legni sono così distribuiti: Seck (2), Linetty (2), Rodriguez (1), Schuurs (1), Vlasic (1), Ricci (1), Miranchuk (1). Alcune partite sono risultate stregate. Demba Seck ha colpito traversa contro la Fiorentina in trasferta, ma è stata una traversa ininfluente in quanto il Toro ha poi vinto 0-1 con una magia di Miranchuk. Influente invece il palo colpito da Samuele Ricci contro l’Empoli, anche se poco dopo ha accorciato le distanze lui stesso prima del 2-2 finale di Sanabria. Clamoroso invece nella stessa partita il palo di Aleksey Miranchuk, che sarebbe valso il 2-3 finale e tre punti pesantissimi in rimonta. Quelli di Schuurs e Rodriguez sono arrivati contro la Salernitana. Perr Schuurs ha preso palo di testa, su angolo sullo 0-0. Ricardo Rodriguez invece dopo una grande azione personale sulla sinistra, ha colpito il palo esterno sull’1-1. Se fossero stati gol, sicuramente la partita sarebbe cambiata in favore dei granata.

Seck e Linetty: due legni contro l’Atalanta

Un palo di Seck e una traversa di Linetty sono arrivati contro l’Atalanta, nella sconfitta per 3-1. Seck l’ha colpito sullo 0-0 nel primo tempo, e sicuramente è stata più influente della traversa di Linetty nella ripresa. Karol Linetty però ne ha anche presa una incredibile sul 2-2 nel Derby della Mole, perso poi per 2-4. Se quel tiro a giro di sinistro fosse entrato, probabilmente sarebbe stata un’altra partita. Molto sfortunato anche Nikola Vlasic, che ha preso palo su cross di Singo, in casa contro il Sassuolo. Lazaro ha poi segnato a porta vuota, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Se fosse stato gol di Vlasic, la partira era sbloccata e difficilmente sarebbe finita 0-1 per i neroverdi.