Dopo la sostituzione dopo 15 minuti nel derby, niente riposo per il serbo che contro il Bologna ha difeso il risultato con i compagni

Ivan Juric è stato di parola e non ci sono state punizioni per Nemanja Radonjic. Il serbo nel Derby contro la Juventus era entrato in campo al 60′ al posto di Karamoh. Dopo svariati tentativi di saltare l’uomo, andati tutti in fumo, non ha coperto in difesa in occasione del 3-2 bianconero di Bremer. Al 75′ ha lasciato subito il terreno di gioco, per lasciare spazio a Seck. 15 minuti disastrosi, qualche parola scambiata con Juric e la storia su Instagram, che hanno fatto aprire un caso in casa Toro. Juric è rimasto molto deluso, dichiarando nel post-partita: “Non sono riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio”. Poi però ha anche ammesso che non ci sarebbero stati provvedimenti disciplinari e infatti contro il Bologna è tornato subito in campo, dimostrando una certa applicazione difensiva che gli era mancata.

La partita

Il numero 49 non è partito titolare, ma è subentrato al 73′ al posto dell’autore del gol partita Yann Karamoh. In quel momento il Toro stava difendendo il risultato e il classe 1996 ha dimostrato di potersi sacrificare per la squadra, spazzando diversi palloni. Impegno e attenzione in fase difensiva, non solo saltare l’uomo e fare gol era la richiesta dell’allenatore. Contro i rossoblù è stata una buona ripartenza per lui, che con il rientro ormai prossimo di Vlasic dovrà sudare sempre di più per avere spazio. La partita contro la Juventus è stata un po’ il riassunto della sua carriera, ma ora può ripartire da zero e ha la fiducia di tutti in casa granata.