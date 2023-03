Nessun cambio rispetto alla formazione del Derby per il Toro: vittoria e fiducia ripagata contro il Bologna

Squadra che vince, non si cambia. Non è proprio questo il caso del Torino, ma a volte nel calcio, si sa è giusto portare avanti le proprie idee. Ivan Juric contro il Bologna di Thiago Motta ha schierato gli stessi 11 del Derby della Mole, perso per 2-4 contro la Juventus. Vittoria e fiducia ripagata: 1-0 con gol di Karamoh, terzo in campionato, il secondo consecutivo (escluso quello in Coppa Italia). Il tecnico croato non si è dato per vinto e a distanza di una settimana non ha fatto cambiamenti, nonostante la pesante sconfitta contro gli eterni rivali. Le risposte positive sono arrivate da parte di tutti e l’allenatore può sorridere.

La formazione

La formazione schierata contro il Bologna, la stessa del Derby, è quella che segue. In porta come sempre Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a tre con al centro l’insostituibile Schuurs, ai suoi lati Djidji a destra e Buongiorno a sinistra. Sulle fasce Singo a destra e Rodriguez a sinistra. In mezzo al campo la coppia formata da Linetty e Ilic. Sulla trequarti Miranchuk a destra e Karamoh a sinsitra, a supporto dell’unica punta Sanabria. Nel secondo tempo al 73′ sono entrati Aina, Vojvoda e Radonjic al posto di Singo, Rodriguez e Karamoh. Infine Seck, al minuto 86 al posto di Sanabria, autore dell’assist.

I possibili cambiamenti e la fiducia

Nonostante Juric in conferenza stampa avesse escluso sorprese, ci si poteva spettare qualche cambiamento. Per esempio Gravillon, che ancora non ha esordito dal primo minuto, al posto di Djidji. Anche Adopo al posto di Linetty, che invece ha giocato tutta la partita, facendo una prestazione eccellente. Nessun cambio invece, totale fiducia a coloro che sono scesi in campo dall’inizio all’Allianz Stadium e bottino pieno, con ritorno alla vittoria dopo 3 partite.