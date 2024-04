L’assessore allo sport Domenico Carretta ha parlato delle modalità di raggiungimento della Basilica di Superga il 4 maggio

Il 4 maggio ricorrerà il 75° anniversario della strage di Superga. Una data in cui tra le strade di Torino, quest’anno, transiterà il Giro d’Italia. Ecco allora che in tanti hanno mosso le loro preoccupazioni sulle modalità di raggiungimento della Basilica, ma il comune ha rassicurato i cittadini. A tal proposito ha parlato l’assessore allo sport Domenico Carretta, che ha risposto a un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Le parole di Carretta

L’assessore ha inizialmente spiegato i motivi che hanno spinto la città a ospitare il Giro in una data così importante: “Si è scelto la data del 4 per celebrare al meglio quello che è l’anniversario della strage di Superga. Una grande occasione per celebrare quella giornata in modo più completo e il Giro d’Italia si intreccia inevitabilmente a quella che è la storia della Città”.

Poi ha proseguito rassicurando i cittadini sulle modalità di raggiungimento della Basilica: “Ci saranno due navette gratuite, una ogni sette minuti. Un’organizzazione studiata per liberare di volta in volta i passaggi del Giro, che da Venaria arriveranno a Torino, per ridurre al minimo i disagi e non intaccare quel momento celebrativo”.

Infine ha concluso: “La Città ricorderà ancora con più forza la tragedia e lo farà con il passaggio di una della gare più emblematiche della storia dello sport, che è la partenza del Giro d’Italia”.