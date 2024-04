In vista della sfida contro l’Inter, Ivan Juric dovrebbe recuperare Pellegri, che è fermo da tre partite per un problema muscolare

Messo alle spalle il deludente pareggio contro il Frosinone e svanito ormai quasi definitivamente il sogno Europa, il Torino ha l’obbligo di terminare il campionato in maniera dignitosa. E il mini cammino che vedrà i granata impegnati contro quattro big parte sabato prossimo a San Siro contro i freschi campioni d’Italia dell’Inter. In vista della trasferta lombarda Ivan Juric conta di recuperare qualche pedina importante viste le tante indisponibilità delle ultime settimane. E in questo senso, stando alle novità che giungono dall’infermeria, l’uomo più in avanti di condizione sembra essere Pietro Pellegri.

Pellegri punta a rientrare

L’attaccante, storicamente incline a subire problemi fisici, è ai box dalla vigilia di Empoli-Torino per una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Già nella scorsa settimana l’ex Genoa e Milan aveva ricominciato ad allenarsi in campo seppur a parte, ma l’allenatore ha deciso di non inserirlo nella lista dei convocati per la partita contro il Frosinone. Adesso, con 4 giorni a disposizione e visto che dovrebbe rientrare già oggi in gruppo, è molto probabile immaginare che a San Siro il numero 11 ci sarà. Un’opzione in più dunque per Juric, che deve in qualche modo trovare la cura per il problema gol.

5 partite per dimostrare qualcosa

Una stagione davvero insufficiente quella di Pietro Pellegri fin qui. Il calciatore genovese ha giocato 22 partite tra campionato e Coppa Italia senza mettere a referto né gol né assist. Nonostante Juric lo abbia schierato più volte da titolare anche con l’obiettivo di dargli fiducia, in nessun modo il classe 2001 è riuscito a sbloccarsi, aprendo una striscia negativa di digiuno da gol. In queste ultime 5 partite l’attaccante ha l’obbligo di mettersi in mostra anche per garantirsi un futuro ad alti livelli, che sia in Piemonte o in un’altra squadra, in Serie A o in un altro campionato.