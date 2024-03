Il kosovaro torna tra i disponibili, non il francese. Più di un mese di attesa per il rientro di Ilic. Lovato punta l’Udinese

Nella conferenza stampa alla vigilia dell’impegno del Torino al Maradona con il Napoli, il tecnico Ivan Juric, squalificato per le prossime due giornate, si è presentato alla conferenza stampa per parlare anche della situazione relativa ai giocatori obbligati a frequentare l’infermeria. In questo momento il Torino presenta per vari motivi diversi indisponibili, specie nei reparti di difesa e centrocampo. L’unico assente per squalifica è Samuele Ricci, gli altri devono fare i conti con i loro rispettivi infortuni. Monitoriamo i singoli casi tra dichiarazioni di Juric, tempi di recupero e date possibili di rientro.

Juric, Tameze? “Ci vuole ancora tempo”

“Tameze no, ci vuole ancora tempo. Vojvoda invece è recuperato”, e quest’ultima dichiarazione di Juric in conferenza stampa rappresenta già un ottima notizia per quanto riguarda le alternative sugli esterni e, perché no, anche a centrocampo: “Vlasic può stare in mezzo, ma anche Vojvoda. L’ultima partita in Nazionale l’ha giocata a centrocampo”, a detto oggi il tecnico. In mezzo dunque non ci sarà ancora Tameze, assente per infortunio al bicipite femorale, che lo ha costretto a rimanere fuori già negli incontri con Roma e Fiorentina. Salterà Napoli e probabilmente anche l’Udinese. Lo vedremo dopo la sosta. Stesso discorso anche per Ivan Ilic, che contro la Lazio è uscito per un problema al ginocchio poi ufficializzatosi nella lesione del legamento del ginocchio. Per Ilic sarà lunga, vediamo. Da un mese in avanti”, ha detto oggi Juric.

Juric, Lovato? “Dovrebbe rientrare la prossima”

Per quanto riguarda invece la difesa Juric si è espresso sulle condizioni di Matteo Lovato, assente già con la Fiorentina per un infortunio al polpaccio, “dovrebbe rientrare la prossima”. L’altro centrale che occupa da tempo un posto in infermeria è ovviamente Perr Schuurs, fuori dallo scorso 21 ottobre per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per lui qualche piccola speranza di comparire nella fase conclusiva della stagione.