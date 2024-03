Francesco Miniero è intervenuto a una trasmissione radiofonica per parlare dell’olandese. “Speriamo possa rientrare quanto prima”

Il Toro da tempo è abituato a dover fare tristemente a meno di uno dei suoi capisaldi del reparto difensivo, cioè Perr Schuurs, assente dallo scorso ottobre per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da tempo dunque non si parla delle sue azioni in campo, ma molto più di quello che gira attorno all’olandese, specie per quanto riguarda la sua permanenza o meno a Torino. In merito quest’oggi ha parlato l’agente dell’ex difensore dell’Ajax, Francesco Miniero, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” sull’emittente Radio Crc.

“Siamo molto contenti che Schuurs si sia unito a noi, è un ragazzo fantastico e speriamo possa rientrare quanto prima. Per il Torino è una grave perdita e contro il Napoli dovrà fare i conti con diverse assenze. Il Napoli non è ancora quello dello scorso anno, ma sembra stia tornando – dice Miniero, che aggiunge – Schuurs come sapete è infortunato per l’anno prossimo invece, vedremo. Siamo molto grati al Torino perché la società si comporta molto bene con lui. Poi è chiaro che il ragazzo è visionato da tanti club perché si sta mettendo in mostra, ma è molto legato al Torino e al momento pensare ad una squadra X o Y sarebbe sbagliato e direi anche una bugia. Lui vuole tornare quanto prima in campo, poi è vero che il mercato è imprevedibile, ma al momento il ragazzo è concentrato a tornare in campo.”

Schuurs, assente dallo scorso ottobre

Schuurs, al secondo anno in maglia granata, ha raccolto 9 gettoni prima dell’infortunio avvenuto il 21 ottobre scorso nel match contro l’Inter che lo ha costretto a saltare l’intera stagione. L’obiettivo dell’olandese e di Ivan Juric è quello di rientrare già nella coda del campionato, per ridare nuova linfa a un vero e proprio leader della difesa. Si spera sia di buon auspicio per vederlo in granata anche il prossimo anno per dare seguito a una prima stagione conclusa con 30 presenze all’attivo.