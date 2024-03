Vlasic ma non solo: in caso di emergenza, Juric sa chi potrebbe adattare in mezzo al campo visti i pochi giocatori

Da reparto folto ad emergenza. Verso la gara contro il Napoli, Juric deve fare i conti con un centrocampo ridotto al minimo. Ricci è squalificato, Ilic sarà fuori a lungo e Tameze non ha recuperato: gli unici due centrocampisti disponibili, che giocheranno dall’inizio, sono Gvidas Gineitis e Karol Linetty. Oltre a loro due, non c’è nessun altro. Juric ci pensa e studia le alternative, che potrebbero servire a gara in corso. La rosa, come più volte ribadito dall’allenatore, non è lunga.

Le alternative di Juric

Juric ha presentato Napoli-Torino in conferenza stampa. Queste sono state le sue parole al riguardo: “Tameze non è recuperato, ci vuole ancora tempo. Vojvoda invece è recuperato. “Vlasic può stare in mezzo, ma anche Vojvoda. L’ultima partita in Nazionale l’ha giocata a centrocampo. Poi per la posizione di Nikola, stiamo provando Savva. Non è pronto ma è competitivo”. Il primo nome, è quello di Nikola Vlasic. Titolare sulla trequarti, può giocare anche in mezzo al campo. Lo scorso anno, quando dopo il Mondiale aveva perso brillantezza, Juric lo aveva già fatto giocare a centrocampo. Si tratta della soluzione più logica e immediata, in caso di neccesità. Vojvoda centrocampista, sarebbe una novità al Toro. In Nazionale invece, ha giocato in quel ruolo per lui atipico, trattandosi di un esterno.

E sulla trequarti?

Non essendoci nemmeno Ricci e Tameze (che potrebbero giocare al posto di Vlasic), se Juric decidesse di togliere a gara in corso uno tra Linetty e Gineitis facendo scalare Vlasic al suo posto, sulla trequarti si creerebbe un buco. Ecco quindi che Juric sta lavorando su Zanos Savva. Esterno cipriota classe 2005 mancino, scalpita per fare il suo esordio. A Pinzolo con la Prima Squadra, oltre che in Primavera, ha fatto vedere ottime cose.