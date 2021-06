Tebas ha parlato della possibilità che Juve, Barcellona e Real Madrid possano essere escluse dalla prossima Champions League

Il presidente della Liga Javier Tebas a El Golazo de Gol TV ha parlato della possibilità che Juventus, Barcellona e Real Madrid possano essere escluse dalla prossima Champions League dopo essere stati i tre club più coinvolti nel progetto per la creazione della Superlega. Queste le parole del presidente della Liga in merito: “Sanzioni? No, ho la sensazione che la UEFA possa escludere Barcellona, Real Madrid e Juventus dalla prossima Champions League. Hanno infastidito molti club europei e le istituzioni. L’idea della Superlega è un sogno di Florentino Perez da tempo, non è un tema dato dal Covid come hanno provato a vendercela. Il concetto non è morto. Vogliono che tutto giri attorno ai grandi club e che gli altri siano comparse, che si genuflettano. Sanzioni? Quelli che devono aver paura sono Barcellona, Real Madrid e Juventus. Non voglio immaginare una Champions senza di loro, ma può succedere. Sanzioni economiche? No, la mancata iscrizione alla prossima edizione. Per la situazione che si è creata, ho questa sensazione. Credo che questi tre club saranno esclusi dalla prossima Champions, dovrebbero aver paura”.