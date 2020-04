Casa Ugi e i tifosi del Torino per sotenere la protezione civile

I tifosi del Torino e Casa Ugi lanciano la raccolta fondi per la ricerca sui tumori infantili e il sostegno alla Protezione Civile

In un momento come questo, con la crisi per il coronavirus che nonostante timidi segnali positivi non accenna ancora a fermarsi, sono tante le iniziative per sostenere quanti stanno lavorando in prima linea e anche i tifosi del Torino e Casa Ugi si stanno muovendo in questo senso. Medici, infermieri, tutta la sanità e la Protezione Civile continuano a lavorare senza sosta per sconfiggere il Covid-19 e lo fanno spesso in condizioni precarie. Ecco perchè intervenire a sostegno di queste categorie è fondamentale ed ecco perchè i granata hanno deciso di scendere in campo proprio al fianco della Protezione Civile, insieme ad un partner i cui rapporti sono ormai consolidati da tempo.

Coronavirus, l’iniziativa del Torino

Insieme a Casa Ugi, da anni partner della squadra granata, i tifosi del Toro hanno deciso di dare vita ad una speciale raccolta fondi per sostenere la ricerca e la cura dei tumori pediatrici e la Protezione Civile. Per partecipare basterà acquistare una colomba solidale effettuando una donazione libera che abbia come causale “Pasqua con UGI 2020”.

Le colombe pasquali, per cui l’offerta minima è di 12 euro, sono prodotte da Binifanti srl e per prenotarle sarà sufficiente chiamare o scrivere una mail ai recapiti riportati nella locandina qui sotto.