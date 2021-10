Il Torino gioca bene e vince: contro la Sampdoria tante note positive per Juric. L’unica nota stonata è lo stop precauzionale di Brekalo

Vince, convince e fa divertire. Il Torino di Ivan Juric ha battuto per tre a zero la Sampdoria in una partita dominata in lungo e in largo dai granata, che sbloccano la gara nel primo tempo grazie a Praet, poi raddoppiano nella ripresa con Singo e chiudono la contesa con il 100° gol in Serie A di Andrea Belotti. Una vittoria che ha dato entusiasmo al gruppo e ai tifosi, nella quale sono state tante le note positive. Uno solo, invece, il difetto: lo stop precauzionale di Brekalo nel riscaldamento. Juric e il Toro sperano non si tratti di qualcosa di grave.

Torino-Sampdoria 3-0: i top

L’azione dell’1-0. Da quanto tempo il Torino non segnava dopo un’azione tanto bella? Funziona tutto: l’inserimento di Buongiorno a portare via l’uomo, l’uno-due tra Sanabria e Linetty, il tap-in di Praet. Un ingranaggio perfetto per sbloccare una partita “tosta”, per dirla con le parole di Juric.

Le ripartenze di massa. Questione di spirito e fame di vittoria. Vedere Singo correre come un forsennato per ricevere l’assist di Pobega, vedere cinque granata partire, tutti assieme, in contropiede, trasmette il senso del lavoro di Juric, che dal nulla ha costruito una squadra.

L’alternanza Sanabria-Belotti. Uno dà qualità, legando il gioco, in un primo tempo intenso. L’altro pressa, recupera palloni su palloni e poi segna dopo aver sfiorato almeno un assist e un gol. Prima Tonny e poi il Gallo: il Toro ha due attaccanti di valore. Alternarli è una ricchezza.

Torino-Sampdoria 3-0: i flop

Lo stop di Brekalo. E’ stato un forfait solo precauzionale, per evitare guai peggiori. Ma le assenze stanno indubbiamente segnando l’inizio di stagione del Torino, che anche contro la Samp ha dovuto rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori per un problema fisico.