“Ci mancano i gol degli esterni”, diceva Juric: contro la Sampdoria, Singo lo ha accontentato. E lo scatto è da centometrista

Corre, Wilfried. La tecnica non è quella dell’oro olimpico Marcell Jacobs, ma il suo (quasi) cento metri è impressionante. Al minuto cinquantuno di Torino-Sampdoria, Singo è volato verso il gol partendo dalla sua area piccola, con la testa alta e le gambe che giravano a mille. Pobega lo ha visto, lo ha aspettato e lo ha servito al momento giusto: destro secco, 2-0. Un gol decisivo per indirizzare la partita, che da lì in poi ha smesso di essere in bilico. Un gol che al Toro di Juric, fin qui, era mancato.

Al Toro mancavano i gol degli esterni

Era stato il tecnico a lanciare il piccolo allarme prima della partita contro il Genoa: “Ci mancano i gol degli esterni“, aveva dichiarato, abituato com’era al contributo offensivo che a Verona gli offrivano Lazovic e Dimarco. Al Toro, fin qui, Singo e Aina avevano dimostrato una buona crescita, ma senza accompagnarla alla pericolosità in zona gol. Ora è arrivata la prima esultanza del numero 17: Juric spera che si sia stappato. In attesa che anche Aina faccia quello scatto in più.