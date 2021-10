Preciso e puntuale, Buongiorno si è imposto come titolare nella difesa a tre del Torino. E Juric lo prova anche da esterno

E’ stato fuori a lungo, a studiare per fare il titolare. Ma adesso Alessandro Buongiorno si sta prendendo il suo spazio. Da tre partite, il Torino ha una novità nell’undici: non c’è più Ricardo Rodriguez nel terzetto completato da Djidji e Bremer, ma il classe ’99 cresciuto nel vivaio del Toro. Non c’è nulla di definitivo, perché questo ha insegnato fin qui l’avventura di Juric, ma è un segnale: il centrale è cresciuto, si è migliorato pian piano al Filadelfia e ora ha messo un passo in avanti tra sé e lo svizzero, che pure aveva fatto bene in quest’avvio di campionato.

Gli elogi per la partita contro la Sampdoria e le prove da esterno

Contro la Sampdoria, Buongiorno ha sfoderato la miglior prestazione della sua stagione, fin qui. Puntuale negli interventi, aggressivo e propositivo in fase offensiva. Nel primo gol, ad esempio, il suo inserimento apre lo spazio per lo sviluppo successivo dell’azione, che porta Praet a segnare.

Poi c’è un’aggiunta, che potrebbe rivelarsi in futuro preziosa. Quella prova, di qualche minuto, da esterno a sinistra del 3-4-2-1. Uscito Ola Aina, è andato lui ad occupare la zona precedentemente percorsa dal nigeriano. Così ha commentato Juric: “In questo periodo l’ho visto esplosivo, pimpante, in attacco è stato molto propositivo, in emergenza può fare anche il vice Aina, sta crescendo, anche se io lo preferisco comunque nei tre dietro“.