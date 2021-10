Ivan Juric si aspetta qualche gol dai suoi esterni Aina e Singo, entrambi ancora a secco in questo campionato

Accontentarsi non è nel Dna di Ivan Juric, soddisfatto solamente parzialmente di quanto fatto dai suoi fino ad ora. I risultati raccolti non hanno infatti rispecchaito a pieno le prestazioni offerte, soprattutto dal alto realizzativo. Tante occasioni create non sono poi state concretizzate, portando i granata a disseminare punti per strada. Con il Genoa è quindi l’occasione giusta per risollevare il morale e la classifica. Lo sprint iniziale non deve infatti diventare un lontano ricordo, ma tornare all’ordine del giorno e per farlo serve l’apporto di tutti.

Toro, Juric vuole l’asticella più alta per raccogliere ciò che spetta ai suoi

I primi ad essere stati chiamati in causa sono gli esterni. Noto per riuscire a far rendere al meglio i giovani, il croato vuole ottenere miglioramenti anche da parte loro, come già accaduto a Verona. Il suo gioco spinge molto sulle corsie esterne, dalle quali vengono a generarsi diverse occasioni. Sono quindi i perni giusti per attivare il fronte offensivo e servirlo. Il Toro attualmente si affida ad Aina e Singo, favoriti rispetto a Vojvoda ed Ansaldi. Il loro margine di crescita è ampio sotto tutti i fronti ed il tecnico se n’è accorto con largo anticipo.

Toro, per Aina e Singo si apre la caccia al gol

“Singo sta crescendo tanto, apprende molto, a livello di gioco e di posizione del corpo. Adesso riesce a gestire la palla, sta crescendo. Aina può crescere ancora, ma molto di più. Quello che ci manca sono i loro gol, normalmente sono abituato a uno che va dentro e l’altro che chiude. Devono mettermi quattro cinque gol a testa”, queste le parole di Juric in vista del Genoa. Dopo velocità, fisico e tecnica, ecco che è stato richiesto il passetto ulteriore. L’asse deve essere proficuo anche su quel fronte o il salto di qualità potrebbe faticare ad arrivare. È quindi tempo per i due esterni di darsi da fare ed alzare l’asticella.