Torino-Genoa, anticipo della 9^ giornata, è in programma per venerdì 22 ottobre alle ore 18.30: ecco dove seguirlo in TV e streaming

Tutto pronto per Torino-Genoa, l’anticipo del venerdì che darà al via alle danze per la nona giornata di campioanto. I granata vogliono risollevarsi dopo le due socnfitte rimediate contro Juve e Napoli. I rossoblu invece, hanno intenzione di dare continuità al pareggio rimediato con il Sassuolo. Il match, in programma per domani, venerdì 22 ottobre alle ore 18.30, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.