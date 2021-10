Lo stop di Marko Pjaca sembra non avere fine: indisponibile dalla Lazio, rischia di salterà anche le prossime tre partite in programma

La fortuna sembra aver voltato ancora una volta le spalle a Marko Pjaca. Un inizio di stagione promettente è infatti stato stroncato dopo poco a causa dell’ennesimo infortunio. Quella bestia nera chiamata fragilità fisica è rimasta ad aspettarlo al varco, per poi riemergere tutta d’un tratto contro la Lazio. I biancocelesti sono infatti l’ultimo club che ha affrontato, per poi fermarsi contro Juventus, Venezia e Napoli. La pausa Nazionali che doveva essere la data spartiacque per il suo ritorno, si è solamente aggiunta al periodo d’indisponibilità, che potrebbe perdurare ancora a lungo.

Pjaca, un’assenza che potrebbe durare due mesi

L’Odissea che il trequartista granata sta vivendo non è infatti ancora giunta al termine ed a confermarlo ci ha pensato direttamente Ivan Juric nel prepartita in vista del Genoa: “Il recupero? Non è breve, non si parla né di Milan né della prossima“. Niente San Siro per il turno infrasettimanale di martedì, e nemmeno il Grande Torino per il match contro la Sampdoria. Ancora una volta quindi, il Toro dovrà aggiustarsi senza quello che dovrebbe essere uno dei fulcri del gioco di Juric: il tecnico spera comunque di riaverlo a completa a disposizione al più tardi ai primi di novembre, prima della nuova sosta del campionato per gli impegni delle nazionali.

Toro, anche Verdi salterà le prossime sfide

Non è però l’unico in questa situazione. Come lui, anche Verdi salterà le prossime tre partite. Out già contro il Napoli a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale destro, ha esternato il bisogno di tempi di recupero piuttosto lunghi. Anche lui, come il compagno di reparto, si è allenato a parte nella giornata di ieri al Filadelfia e difficilmente comparirà nella lista convocati. Pjaca vanta però più presenze: Verdi non è ancora riuscito ad ingranare con soli due match sulle spalle ed un gol. È tempo anche per lui di rimettersi in sesto.