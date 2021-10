Sirigu si ritroverà di fronte il Toro dove ha passato quattro stagioni e sfiderà Milinkovic-Savic che ha iniziato bene

Torino-Genoa è anche la partita tra il presente e il passato della squadra granata tra i pali: Salvatore Sirigu e Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha iniziato molto bene questo campionato ed è il terzo portiere meno battuto della Serie A. Hanno incassato meno reti di lui soltanto i portieri di Napoli e Milan. Milinkovic-Savic nell’ultima partita contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona è riuscito a parare un rigore ad Insigne. Peccato per il gol subito da Osimhen che ha consegnato la vittoria ai partenopei, che guidano la classifica di Serie A. Il numero 32 ora non vorrà sfigurare contro l’ex compagno di squadra Sirigu che l’anno scorso ha sostituito in 5 occasioni in campionato e disputando 3 match in Coppa Italia.

Sirigu e il ritorno allo stadio Olimpico Grande Torino da avversario

Non vorrà fare una brutta figura neanche Sirigu, che tornerà da avversario in quello che è stato il suo stadio per quattro stagioni. Nelle ultime due stagioni il portiere sardo ha contribuito in maniera determinate a portare il Toro alla salvezza. Poi l’addio nella scorsa estate, dopo che Sirigu aveva vinto l’Europeo con l’Italia. Una cessione inevitabile quella di Sirigu. Tra lui e la società granata si era aperta una frattura insanabile, anche per questo motivo l’estremo difensore sardo vorrà fare bene, ma non solo. Un altro motivo determinante è il fatto che il Genoa per ora ha raccolto solo 6 punti e si trova in zona retrocessione. Una vittoria contro il Toro sarà dunque di fondamentale importanza. La sfida tra Milinkovic-Savic e Sirigu è pronta ad accendersi.