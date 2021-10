I precedenti tra Torino e Genoa / In 53 partite le vittorie dei granata sono state 32, 6 quelle dei liguri e 15 i pareggi

Il Toro di Ivan Juric, archiviata la sconfitta 1-0 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, si prepara ad affrontare il Genoa di Davide Ballardini. La squadra rossoblù si appresta ad affrontare i granata dopo il pareggio ottenuto in extremis con il Sassuolo, agguantando 1 punto molto importante in un periodo difficile per la squadra ligure che si trova nelle zone basse della classifica. Ballardini non potrà di certo sorridere se guarda il bilancio dei precedenti delle partite tra Toro e Genoa che si sono disputate in casa dei granata. Sono state 32 le vittorie del Toro, 15 i pareggi e solo 6 le vittorie per la squadra genovese.

Torino-Genoa il 5-1 nel maggio del 1977

Se si vanno a rivedere i precedenti, una delle sconfitte più pesanti per il Genoa risale al 22 maggio 1977 quando nell’ultima giornata di campionato i granata si imposero 5-1 sulla squadra ligure. Quel successo non bastò ai granata per vincere lo scudetto, con il Toro che arrivò secondo dietro alla Juve per un solo punto. In quel match sbloccò la partita Graziani dopo solo 3 minuti dal calcio d’inizio, seguito poi da una doppietta di Pulici. Al 17’ minuto la rete di Ghetti che accorciò le distanze ma poi ancora Graziani con un gol al 57’ minuto e infine la rete di Zaccarelli pose la parola fine alla partita con il match, con il Toro che fece la manita.

Torino-Genoa, la sconfitta 2-3 del 2009 con rissa post match

Uno degli incontri tra Toro e Genoa che ha fatto più discutere è stato sicuramente quello che risale al 24 maggio 2009. Partita che combacia con l’ultima vittoria dei genovesi sul Toro, in casa dei granata. La prima rete del match fu messa a segno da Milito al 33’ minuto su calcio di rigore, poi il pareggio dei granata pochi minuti dopo con la rete di Franceschini. A passare ancora in vantaggio fu il Genoa con il gol di Olivera, poi Bianchi ristabilì il pareggio al 51’ minuto. Infine, quando il match sembrava ormai destinato a terminare, con un pareggio la rete di Milito consegnò la vittoria alla squadra di Gasperini. Dopo la partita ci fu una rissa che coinvolse giocatori e dirigenti.

Torino-Genoa, il pareggio 3-3 con doppietta di Laxalt

Un altro precedente con tanti gol e molto combattuto risale al 28 ottobre 2015. Quell’incontro tra Toro e Genoa terminò 3-3. Il primo gol fu siglato da Laxalt al 26’ minuto. Due minuti dopo la rete di Maxi Lopez ristabilì il pareggio, poi i granata riuscirono a passare in vantaggio con la rete di Zappacosta e così i granata terminarono il primo tempo in vantaggio. Nel secondo tempo arrivarono il gol di Pavoletti, un autogol del genoano Tachtsidis e infine al 94’ minuto il gol di Laxalt che chiuse il match sul 3-3.