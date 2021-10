Gli ultimi tre gol di Sanabria sono stati tutti di testa e su cross di Ansaldi. Col Genoa il 19 ha trascinato il Torino alla vittoria

Ti aspetti Andrea Belotti ma a prendersi la scena è il suo vice, Antonio Sanabria. Nel 3-2 al Genoa l’attaccante paraguaiano ha messo la firma con un gol e un assist: prima ha sbloccato di testa il risultato, poi ha mandato in rete Tommaso Pobega. Nell’ora di gioco che Ivan Juric gli ha concesso ha poi regalato tante altre belle giocate e conclusioni pericolose: la sua è stata una partita da leader vero che è arrivata proprio nel giorno in cui si attendeva il ritorno del Gallo, capitano e quindi leader per eccellenza della squadra, nel suo stadio.

Torino, Sanabria vuole mettere in difficoltà Juric

Ora che Belotti ha smaltito l’infortunio al perone e sta man mano mettendo sempre più minuti sulle gambe Sanabria rischia di trovare meno spazio, con prestazioni come quella di ieri contro il Genoa l’attaccante paraguaiano può però sperare di mettere in difficoltà Juric, soprattutto ora che il Gallo non è ancora al 100%.

Sanabria: “Il gol? Io e Ansaldi prima delle partite ci mettiamo d’accordo”

Riguardo al gol che ha segnato contro il Genoa c’è una curiosità: è il terzo di fila che segna di testa su cross di Cristian Ansaldi. Il primo di questa serie era stato nello scorso campionato nel successo per 3-1 contro la Roma, poi aveva così sbloccato il risultato contro la Salernitana (4-0) e, con un gol fotocopia a quello segnati ai campani, ha battuto anche Sirigu. “Io e Ansaldi? Sia a livello personale che sul campo andiamo d’accordo. Cristian in campo fa sempre bene. Prima di ogni partita ci confrontiamo e ci mettiamo d’accordo” ha poi svelato proprio Sanabria a fine partita.