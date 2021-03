I Top e Flop di Sampdoria-Torino / I granata tornano a perdere contro la Sampdoria e non riescono a guadagnare sul Cagliari

La squadra di Nicola, dopo l’importante vittoria contro il Sassuolo di mercoledì scorso, cade contro la Sampdoria a Marassi. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca perché nell’azione che ha portato alla rete di Candreva è stato decisivo un grave errore da parte di Lyanco e perché i granata non hanno praticamente mai tirato nella porta dei blucerchiati. Il Toro è 17° in classifica con 23 punti ancora altamente inguaiato nelle zone basse della classifica. A mettere ancora più pressione ai granata è il fatto che il prossimo match che dovranno disputare è il derby della Mole il 3 aprile, contro una Juve che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta contro il Benevento per 0-1.

Sampdoria-Torino 1-0: i Top

Il rientro di Singo: il difensore ivoriano dopo essere stato indisponibile per tre gare è tornato a calcare il campo contro i blucerchiati. Il numero 17 granata è entrato a gara in corso al posto di Izzo. Deve ancora ritrovare la forma fisica ma il suo rientro è importante. Il 17 del Toro ha già dimostrato di poter essere determinante e deve cercare di tornare a essere il Singo di una volta.

Sampdoria-Torino 1-0: i Flop

La prestazione di Lyanco: il difensore brasiliano è stato il peggiore tra i granata. Fuori tempo nell’uscita su Augello nell’occasione dell’1-0 della Sampdoria quando avrebbe potuto temporeggiare o andare incontro all’avversario e cercare di anticiparlo. Poi altri diversi errori gravi in fase di impostazione. Una prestazione sicuramente da dimenticare per il numero 4 granata.

La sconfitta: tornare a casa con 0 punti da Genova inguaia e non poco i granata che non sono stati in grado di mettere in difficoltà la Sampdoria e di creare occasioni pericolose. Attenzione perché la prossima partita è il derby.