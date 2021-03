Sampdoria-Torino, i numeri: 62% di possesso palla e 425 passaggi riusciti, ma Audero è stato impegnato una sola volta

Il Toro di Nicola rimedia una brutta sconfitta contro la Sampdoria a Marassi. I granata adesso devono fare molta attenzione perché la fine del campionato si avvicina e la squadra di Nicola si trova al quart’ultimo posto con soli 23 punti a un solo punto dal Cagliari 18° e con una partita da recuperare, quella contro la Lazio. Anche contro la Sampdoria i granata sono andati in svantaggio ma questa volta Belotti e compagni non sono stati in grado di reagire e recuperare il risultato. Azione che invece gli era riuscita, pochi giorni prima contro il Sassuolo. Non solo il risultato ma anche i numeri del match, per quanto riguarda la partita contro la Sampdoria, sono molto negativi.

62% di possesso palla e 1 tiro in porta

La squadra di Nicola ha tenuto il pallone per il 62% del match con ben 425 passaggi riusciti a differenza dei blucerchiati che hanno raccolto il restante 38% per quanto riguarda il possesso palla e hanno collezionato solo 198 passaggi andati a buon fine. Per entrambe le squadre il possesso palla è stato maggiore nella propria metà campo. A fare la differenza è stato sicuramente il dato relativo ai tiri in porta: 5 per la squadra blucerchiata, tra cui la rete segnata da Candreva al 25’ minuto del primo tempo, e un solo tiro in porta per il Torino. I granata infatti non sono mai riusciti a impensierire Audero. Neanche i 5 cambi non hanno inciso nel match, a differenza di quanto era accaduto contro il Sassuolo. Complice anche una Sampdoria che nella ripresa si è chiusa molto bene.

Tanti cross da parte del Toro

Un altro dato interessante e da segnalare è quello relativo ai cross. I giocatori granata infatti hanno prodotto ben 33 cross, di cui 16 da parte di Ansaldi. L’argentino è stato il giocatore con più insistenza e soprattutto più continuità a cercare di creare azioni pericolose che potessero mettere in difficoltà gli uomini di Ranieri. Ma il Toro non è mai stato in grado di posizionare un giocatore in area davanti ad Audero per poter tirare, e questo a fatto la differenza. Tanti cross da parte dei granata ma solo 8 riusciti, mentre la Sampdoria ha effettuato 9 cross di cui solo uno andato a buon fine. Come sempre nel calcio a fare la differenza sono i tiri che sono venuti a mancare da parte dei granata, anche grazie a una grande organizzazione difensiva da parte della Sampdoria.