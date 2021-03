Contro la Sampdoria, Belotti ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze in campionato con la maglia del Torino

Andrea Belotti contro la Sampdoria ha raggiunto la sua 200° presenza partita in A con la maglia del Toro. Un traguardo molto importante che il Gallo non ha potuto festeggiare nel migliore dei modi per colpa della sconfitta rimediata contro i blucerchiati per 1-0 con gol di Candreva. Il match perso a Marassi contro la squadra di Ranieri non può che preoccupare e non poco Belotti e compagni. I granata infatti si trovano al terz’ultimo posto e dovranno fare la corsa su Cagliari e Parma se vogliono conquistare la salvezza. La squadra di Semplici e i ducali si trovano sotto i granata in classifica ma il Toro deve fare attenzione perché la distanza con i sardi è di un solo punto, anche se i granata dovranno recuperare una partita.

Il match contro la Samp e quell’episodio dubbio

Nella partita contro la Sampdoria Belotti, come il resto dei compagni, non ha brillato nonostante abbia messo in campo tanta grinta e cuore. Nella prima frazione di gioco il capitano del Torino ha avuto solo un’occasione nella quale non è riuscito ad impattare bene il pallone. Nel secondo tempo Ansaldi ha provato a mettere sulla testa del numero 9 granata due palloni: nel primo tentativo Belotti non trova la porta, nel secondo invece è stato disturbato da Colley. Ma a tenere banco è un episodio dubbio che ha visto coinvolti Belotti e Thorsby nell’area di rigore blucerchiata, dove poteva esserci un possibile rigore per i granata.

Adesso per Belotti c’è la Nazionale

Archiviata la presenza numero 200 in A con la maglia granata e la brutta sconfitta a Marassi, ora Belotti dovrà rispondere alla convocazione del ct Mancini insieme ai compagni di squadra Sirigu e Mandragora per i tre match di qualificazione al prossimo mondiale. Un’occasione importante per Belotti che, dopo un periodo di indisponibilità, sta lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica e soprattutto ritrovare la via del gol. L’ultima rete messa a segno dal capitano granata risale al match terminato 3-3 contro l’Atalanta. Sicuramente la nascita della figlia Vittoria, il 22 febbraio scorso, darà ulteriori motivazioni a Belotti per fare bene, sia in Nazionale che in granata.