Le parole di Mancini nella conferenza in vista della pausa Nazionali che vedrà l’Italia impegnata in tre sfide

Tutto pronto in vista delle qualificazione al Mondiale 2022, che vedranno l’Italia di Roberto Mancini impegnata contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il ct azzurro ha scelto di chiamare ben 38 giocatori, di cui tre del Torino. Oltre a Sirigu e Belotti, si rivede Rolando Mandragora per il centrocampo, settore più in crisi a causa delle numerose assenze sopraggiunte. Mancini ha commentato così la situazione a riguardo: “Abbiamo comunque convocato più giocatori del solito. Siamo in difficoltà al centro del campo, perché manca Jorginho e anche Cristante, ma qualche giocatore in quella posizione ce l’abbiamo.“.

Mancini: “In attacco, una partita a testa a Immobile, Belotti e Caputo”

Questa pausa può perciò trasformarsi in un’occasione da non sciupare per Mandragora, reduce da un buon rendimento in granata e che potrà avere qualche chance in più di presenziare con la Nazionale. Mancini ha poi parlato anche del fronte offensivo, con Belotti che si alternerà a Immobile e Caputo: “In attacco, l’idea è di farne giocare una a testa a Immobile, Belotti e Caputo. Avremmo voluto Scammacca, che è bravo, ma c’è l’Under 21. Il gruppo è formato.“.