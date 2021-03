Spezia e Benevento hanno vinto allontanandosi dalla zona retrocessione: la sfida salvezza è ora tra Torino, Cagliari e Parma

Spezia e Benevento hanno vinto, Torino, Cagliari e Parma hanno perso: ora tra le ultime quattro squadre della classifica e il gruppetto che le precede si è creato un vero e proprio solco che, a dieci giornate dalla fine, sembra aver ridotto la lotta per la salvezza a tre sole formazioni. Quella allenata da Davide Nicola, per l’appunto, il club sardo e quello emiliano. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, si aprirà una sorta di mini-torneo di dieci giornate (il Toro dovrà inoltre recuperare il match contro la Lazio) per evitare la retrocessione in serie B.

Il calendario del Torino

Il Torino se la dovrà vedere subito contro la Juventus poi, non in ordine, dovrà affrontare altre quattro grandi del campionato come la Roma, il Napoli, il Milan e la Lazio, oltre che la sorpresa Verona. Infine cinque scontri diretti, contro Udinese, Bologna, Spezia, Benevento e quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio contro il Parma. Negli ultimi due mesi di campionato le sfide sulla carta più semplici e quelle più complicate si equivalgono.

Il calendario del Cagliari

Un calendario simile a quello del Torino lo ha il Cagliari, che delle grandi dovrà affrontare Inter, Roma, Napoli e Milan. Come i granata, anche i rossblù giocheranno contro il Verona, il Parma, l’Udinese e il Benevento. In più dovranno affrontare la Fiorentina e il Genoa. Il punto il più in classifica e la partita in più da giocare potrebbe alla fine fare la differenza in favore dei granata.

Il calendario del Parma

Anche il Parma nelle ultimi due mesi un calendario abbastanza equilibrato. Oltre che Torino e Cagliari, dovrà giocare alcuni scontri salvezza anche contro Benevento, Crotone e Sampdoria. Poi affronterà anche il Sassuolo, oltre che quattro delle prime della classifica: la Juventus, l’Atalanta, la Lazio e il Milan.

Corsa salvezza: calendari a confronto

29a giornata

Benevento-Parma

Cagliari-Verona

Torino-Juventus

30a giornata

Inter-Cagliari

Parma-Milan

Udinese-Torino

31a giornata

Cagliari-Parma

Torino-Roma

32a giornata

Bologna-Torino

Juventus-Parma

Udinese-Cagliari

33a giornata

Cagliari-Roma

Parma-Crotone

Torino-Napoli

34a giornata

Napoli-Cagliari

Torino-Parma

35a giornata

Benevento-Cagliari

Parma-Atalanta

Verona-Torino

36a giornata

Cagliari-Fiorentina

Lazio-Parma

Torino-Milan

37a giornata

Milan-Cagliari

Parma-Sassuolo

Spezia-Torino

38a giornata

Cagliari-Genoa

Sampdoria-Parma

Torino-Benevento

Da recuperare Lazio-Torino