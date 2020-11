Toro la peggiore d’Europa: nessuno ha perso così tanti punti da situazioni di vantaggio

Nei cinque maggiori campionati europei, nessuno come il Toro: i granata hanno perso infatti 11 punti partendo sempre da situazioni di vantaggio

Ancora niente cambio di rotta per il Torino, che contro l’Inter non è riuscito a portare a casa il risultato. La squadra di Giampaolo, decimata dopo gli impegni in Nazionale di diversi giocatori e senza il proprio tecnico in panchina, ha infatti buttato via uno 0-2, trasformandolo in un 4-2 a favore dei rivali neroazzurri. I granata si sono fatti quindi rimontare per l’ennesima volta su una situazione di vantaggio, perdendo altri punti preziosi per strada, che verrano poi pagati alla resa dei conti. In Europa nessuno, prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati, ha dilapidato così tanti punti partendo da una situazione di vantaggio, come sottolineano i numeri forniti da Opta.

Con 11 punti in più, la classifica granata sarebbe opposta

Sono infatti ben 11 che, sommati ai 5 totalizzati, vedrebbero i granata in una posizione di classifica diametralmente opposta a quella attuale (quarti a pari merito con la Juventus, con 16 punti). Purtroppo però, non si vive di “se” e di “Ma” e l’assenza di Belotti, infortunatosi all’ultimo oltre ad altri titolare ed il cambio modulo non sono alibi sufficienti a giustificare quanto accaduto. Il Brescia, nella stagione 2019-2020 ha perso ben 34 punti totali, contro i 27 del Toro. Continuando così però il club granata rischia di fare molto di peggio.

La storia per il Torino si è ripetuta anche contro l’Inter

Nonostante l’aumento dei gol segnati rispetto al passato, c’è un crollo esponenziale per quanto riguarda quelli subiti, che vanificano ormai anche un vantaggio di due reti. La dinamica è la stessa già vista contro Atalanta, Cagliari e Sassuolo. In tutti questi match è infatti stato il Torino ad andare a segno per primo, sprecando in pochi minuti la situazione favorevole, portandola addirittura ad un ribaltamento. Con la Lazio invece, il ribaltamento è arrivato dopo il recupero granata. La reazione nerazzurra di ieri dopo il rigore è infatti bastata a far spegnere definitivamente i granata.