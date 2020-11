Singo, che numeri a San Siro: sembrava un veterano - Toro.it

Un’altra prestazione di spessore per il numero 17 granata contro l’Inter: oltre al rigore procurato, ha vinto il duello con Young

Un’altra prestazione da dimenticare per il Torino. Anche contro l’Inter, i granata hanno sofferto la reazione avversaria, lasciandosi sopraffare e permettendo così ai neroazzurri di vincere per 4-2. Se la stagione prosegue con una scia negativa, c’è però una nota lieta. Tra le scommesse più vincenti di questo Toro non può mancare Wilfried Stephane Singo che anche a San Siro è riuscito a distinguersi dai compagni con una prestazione degna di nota. La fascia destra è stata infatti dominata dal giovane granata.

Singo titolare: la scelta giusta

Cresciuto in Costa d’Avorio ed arrivato al Toro a gennaio 2019, il terzino destro ha poi esordito con la prima squadra granata 6 mesi dopo. Partita dopo partita, sta dimostrando la propria abilità, rendendosi sempre più incisivo. Contro l’Inter è infatti riuscito a collezionare la sua seconda presenza da titolare anche a causa dell’assenza di Vojvoda. Il 3-5-2 gli ha permesso di concentrarsi principalmente sulla fase offensiva, che lo ha reso autore di ottimi spunti. Tra questi il rigore, poi messo a segno da Ansaldi, arrivato dopo un fallo di Young.

Toro, il terzino granata dominante con 15 recuperi in attivo

La giovane età è perciò ormai passata in secondo piano. Il duello con il numero 15 dell’Inter ha visto primeggiare Singo in più occasioni, cosa che si è verificata già negli altri match da lui disputati. L’ex Primavera si sta rendendo protagonista e potrebbe trasformarsi in un giocatore chiave anche in ottica futura. Lanciarlo è stata la scelta giusta ed i numeri lo stanno dimostrando. Contro i neroazzurri è il numero 17 granata ad aver realizzato più recuperi (15) e ad essersi reso così il difensore più incisivo, con 5 duelli aerei vinti. La sua fisicità, unita alla qualità nel dribbling e alla velocità possono far male alle avversarie.