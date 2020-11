Enea Benedetto: "Abbiamo il supporto di importanti gruppi finanziari" - Toro.it

Enea Benedetto: “Vi chiediamo di essere tutti uniti affinché ci possiate supportare in questo delicato momento”

Sabato, su queste colonne, vi abbiamo svelato il nome del leader che ha dato vita al Comitato Taurinorum: Enea Benedetto, imprenditore nel ramo della finanza e presidente del Barcanova, squadra che milita nel campionato di Promozione. Ora lo stesso Enea Benedetto è uscito allo scoperto con un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Taurinorum. “Vi parlo come portavoce del comitato di Taurinorum” ha esordito.

Enea Benedetto: “Ci supportano importanti gruppi finanziari italiani ed esteri”

Enea Benedetto ha poi spiegato che il Comitato Taurinorum può contare sul supporto di alcune banche: “Vi è una capitalizzazione importante rappresentata non solo da beni digitali e da criptomonete ma anche da beni di finanza tradizionale. Abbiamo il supporto bancario di importanti gruppi finanziari italiani ed esteri. Siamo uniti per far andare in porto la trattativa di cui abbiamo ampiamente parlato in quesit mesi.”. Lancia poi un appello: “Vi chiediamo di essere tutti uniti, tutta la tifoseria, l’imprenditorialità torinese, le istituzioni, affinché ci possiate supportare in questo delicato momento volto all’inizio di una nuova pagina per il Toro, la squadra e per la creazione di quello che è e che sarà un futuro roseo per i nostri colori. Insieme ce la possiamo fare. Sempre Forza Toro“. Ecco il video del promotore di Taurinorum.