Nei top 5 campionati europei chi ha subito così tanti gol in casa occupa il fondo della classifica: ecco quali squadre sono

La sconfitta contro il Bologna in un Grande Torino semi-vuoto ha dato un’altra batosta importante alla squadra di Marco Baroni, che sprofonda nuovamente in piena lotta salvezza (complice anche la vittoria del Lecce a Cagliari). L’ennesima partita deludente dei granata nelle mura amiche, che sembrano ormai essere diventate un vero e proprio tabù per Zapata e compagni. Una gara, quella contro il Bologna, che ha portato però il Torino a essere tra le peggiori squadre in Europa.

Con questi altri 2 gol subiti in casa, infatti, il Toro non solo diventa per l’ennesima volta la peggior difesa della Serie A (44 gol subiti), non solo diventa la peggior difesa casalinga della Serie A (22 gol subiti in casa), ma entra in un quintetto d’eccezione, diventando una delle 8 peggiori squadre nei top 5 campionati europei (Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra) per gol subiti nel proprio stadio.

Flop 5 europea

A fare compagnia al Torino ci sono Paris FC e Nantes (17a e ultima in Ligue 1), Wolfsburg ed Heidenheim (ultime due in Bundesliga), West Ham e Wolverhampton (17a e ultima della Premier League), e Levante (ultima in Liga). Un dato pesantissimo, pensando soprattutto alla storia granata, da sempre una delle squadre più difficili da sfidare in trasferta. Il Torino, che ancora oggi (grazie a Mazzola e compagni) vanta il record storico di 88 partite senza sconfitte in casa, che continua a subire gol su gol nel proprio stadio.

In casa come in trasferta

Nonostante si senta spesso dire che il Toro se la cava meglio in trasferta, il numero di gol subiti non è certamente migliore: è identico, nuovamente 22. Ad ogni modo i tifosi del Toro hanno anche provato a rendere le partite in casa come delle trasferte lasciando vuoto lo stadio e a confermarlo è stato il presidente Cairo con alcune dichiarazioni dopo la contestazione contro il Lecce: “sembrava di essere in trasferta”. Tuttavia nulla da fare per i granata: cambia il clima sugli spalti, ma non il risultato, con il Bologna di Vincenzo Italiano che intanto si rilancia per il terzo anno consecutivo nella lotta per le competizioni europee.