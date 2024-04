Ecco tutti gli eventi in programma nella giornata del 4 maggio per la commemorazione del 75° anniversario della tragedia di Superga

Prosegue la marcia di avvicinamento al 4 maggio, giorno in cui si celebra il ricordo del Grande Torino. Sarà una giornata ricca di eventi quella che aspetta i tifosi granata: ecco il programma.

Il programma del 4 maggio

Al mattino si partirà con l’inaugurazione di uno dei campi del Robaldo. C’è infatti in programma una partita di ragazzi prevista per le 10:30. Poi sarà la volta della cerimonia del Monumentale, in programma alle 11.30. Ci sarà Don Riccardo Robella e qui verranno ricordati i giocatori del Grande Torino, alla presenza dei familiari delle vittime, del circolo soci e del presidente Cairo. Alle 17 ci si sposterà a Superga, con la messa e la lettura dei nomi. Lo stesso giorno, quasi certamente, ci sarà un allenamento del Toro a porte aperte, a cui i tifosi granata potranno assistere attorno all’ora di pranzo.

Ecco il pennone per Egri Erbstein

Tra le novità che caratterizzeranno la marcia di avvicinamento alla celebrazione di Superga ci sarà l’inaugurazione del tanto atteso pennone dedicato a Egri Erbstein. Un evento in programma nella giornata di venerdì 3 maggio, che si terrà alle 18:30 nel cortile del Filadelfia. Per il 75° anniversario della Strage di Superga, dunque, la stele per Erbstein potrà diventare realtà. A ufficializzare l’opera sono stati proprio Luca Asvisio e e Roberto Bertasio, presidente e segretario generale della Fondazione Filadelfia. I due, secondo Tuttosport, si sarebbero recati a casa di Susanna Erbstein, figlia dell’allenatore e direttore tecnico del Grande Torino, pronunciando queste parole: “È stato deliberato di dedicare uno dei “pennoni” nel cortile del Fila, vicino a quelli assegnati ai giocatori del Grande Torino, a suo papà. Il suo nome sarà riportato, scritto, inciso in cima come quelli dei suoi ragazzi, con cui divise la gloria e l’ultimo istante. Entro il 4 maggio”.