Pietro Pellegri non è riuscito a incidere nella stagione che sta per concludersi: in estate può lasciare il Torino

Un’altra stagione senza capo né coda per Pietro Pellegri. L’attaccante granata, che aveva dato segnali incoraggianti in estate con la Nazionale Under-21, non è mai riuscito a incidere nel corso del campionato. Sotto la guida tecnica di Juric è sceso in campo in 20 partite, ma il minutaggio è irrisorio: solamente 564′ i minuti che l’attaccante ha trascorso sul terreno di gioco, poco più di 28′ a partita. E come al solito non sono mancati gli infortuni. L’ultimo prima della gara contro l’Empoli, quando il club ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pietro Pellegri hanno evidenziato una lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio“.

Il futuro è legato a Juric

L’arrivo di Pellegri in granata è stato esplicitamente richiesto da Ivan Juric, che ha sempre stimato e non poco il calciatore. Certo è però che le cose non sono andate come sperate. Pellegri con il Torino ha disputato 51 partite, mettendo a segno solamente 5 gol e 1 assist in 1327′ minuti complessivi sul terreno di gioco. L’ultima stagione è emblematica: solo 5 le occasioni in cui il numero 11 è partito titolare, ma senza mai riuscire a mettere la firma sul tabellino. L’ultima volta che è partito dal primo minuto al Maradona di Napoli, ma ancora una volta la sua prova è stata inutile alla causa. Nessun tiro verso la porta avversaria e poco più di 10 palloni toccati nell’arco dei 63′ minuti disputati. L’allenatore lo ha poi sostituito con Sanabria, che ha impiegato solo un minuti a buttare la palla in rete. Ora il futuro è in bilico, così come quello di Juric. Se il tecnico dovesse andare via dal Toro è probabile che lo stesso destino tocchi anche all’ex Genoa, che in granata non ha mai trovato il giusto ritmo. In estate le strade potrebbero definitivamente separarsi.