C’è un dato su Vanja Milinkovic-Savic: da quando c’è Juric sulla panchina del Toro, ha parato solo un rigore in 3 anni

Stagione deludente quella del Toro fino ad ora e mancano solo 4 partite al termine. Vanja Milinkovic-Savic, ha collezionato ben 17 clean sheet (partite senza subire gol), un record. Però non servono a molto se non si fa gol in attacco. Per quanto riguarda il discorso dei calci di rigore, in Serie A il serbo ne ha parato solo uno in carriera. Da quando è arrivato Juric (sempre più lontano dal Toro), in 3 anni da titolare ne ha parato solamente uno. Quest’anno, contro il Torino, sono stati fischiati 5 rigori. Sono stati tutti realizzati dagli avversari, compreso l’ultimo contro l’Inter di Calhanoglu. Anche nelle stagioni precedenti, la situazione è simile. Non è facile intercettare un rigore, ma lui non è un para rigori.

Le stagioni precedenti

Nella stagione 2022/2023 (la scorsa), ne sono stati fischiati 6 di rigori contro il Toro. Di questi, 5 sono stati segnati dalle squadre avversarie. Solo uno è stato sbagliato, quello di Andrea Belotti in Roma-Torino 1-1. Ma fu il gallo a sbagliare, non il numero 32 a parare. L’ex Toro incrociò il destro, spiazzando Vanja, ma la palla finì sul palo e poi fuori. Nella stagione 2021/2022 invece (la prima di Juric), ci furono 10 rigori contro i granata. 8 furono messi a segno. 2 invece furono parati, entrambi contro il Napoli. All’andata, fu Milinkovic-Savic a parare quello di Insigne. Al ritorno invece, ci pensò Berisha ad ipnotizzare Insigne. Toro che perse 1-0 entrambe le gare. Uno solo quindi in 3 anni.

I rigori a favore

Dato quasi proporzionale a quello dei rigori a favore. Nelle ultime 2 stagioni, 4 su 4, con una percentuale realizzativa del 100%. L’anno scorso segnarono Lukic (Bologna-Torino 2-1) e Sanabria (Torino-Cremonese 2-2). Quest’anno ne ha segnati 2 Sanabria: Torino-Atalanta 3-0 e Torino-Monza 1-0. Bottino pieno anche nella stagione 2021/2022: 6 rigori segnati su 6. In totale 10 rigori segnati su 10.