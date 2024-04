Venerdì 3 maggio alle ore 20:45 c’è Torino-Bologna: durante l’intervallo della partita i Sensounico canteranno la loro canzone

Sabato è il 4 maggio, giornata speciale per il Toro e per il calcio. Venerdì 3 maggio alle 20:45 c’è Torino-Bologna. Durante l’intervallo del match, saranno ricordati i Campioni del Grande Torino. I Sensounico infatti, canteranno “Quel giorno di pioggia”, canzone dedicata agli Invincibili. Per chi era allo stadio contro il Frosinone, i biglietti costeranno solo 1 euro.