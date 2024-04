Duvan Zapata è stanco: gli indizi, oltre che dalla partita contro l’Inter, arrivano anche dalle parole di Juric

Contro l’Inter, per la terza partita di fila, il Toro non ha segnato un gol. Gli ultimi 3 risultati, hanno fatto raccogliere 2 punti: 0-0, 0-0 e 2-0. Duvan Zapata, sembra essere stanco. L’attaccante del Torino infatti, ha fatto una grande stagione, ma adesso sembra essere un po’ affaticato. Dopo aver segnato una doppietta di testa contro l’Empoli, non ha più inciso contro Juventus, Frosinone ed Inter. Contro i nerazzurri, è partito titolare nel 4-2-3-1 di Juric, giocando da unica punta. Nel primo tempo, è stato pericoloso due volte. Poi nel secondo tempo, al minuto numero 63, ha lasciato spazio a Sanabria. Questo non è però l’unico segnale che è stanco.

Le parole di Juric

Juric, prima della partita di domenica, aveva detto: “Non credo che sia un Toro Zapata dipendente. Ho visto un po’ di stanchezza in lui nelle ultime partite, chiaro che lui è il nostro terminale offensivo. Tutti gli altri giocatori devono alzare il livello per fare in modo che non sia così”. Quindi anche l’allenatore ha notato stanchezza in lui, tanto da sostituirlo come poche volte era accaduto. Zapata ha da poco compiuto 33 anni e dopo una stagione così, ci può stare.

Una stagione positiva

Nonostante la benzina stia per finire, il numero 91 ha fatto una stagione super. In 31 partite al Toro, ha trovato ben 11 gol e 4 assist. Appena è arrivato dall’Atalanta, è stato accolto con grande calore. Quest’anno il Toro ha fatto pochissimi gol e la metà portano il suo zampino. Ha sempre fatto bene, dimostrando anche attaccamento alla maglia. Idolo dei tifosi, la sua avventura al Toro è appena iniziata. Dal punto di vista della squadra, le cose potevano andare meglio. Da quello personale invece, dopo una stagione sottotono, all’ombra della Mole è rinato.