Con la squalifica di Adrien Tameze Lovato potrebbe partire ancora una volta dall’inizio contro il Bologna dopo San Siro

Un’altra opportunità. Matteo Lovato potrebbe scendere ancora in campo da titolare nella prossima gara contro il Bologna. Una sfida che per gli uomini di Juric sarà importantissima e che potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per raggiungere la qualificazione all’Europa. Per l’ex Salernitana potrebbe arrivare subito una chance di riscatto dopo il fallo da rigore commesso a San Siro su Thuram. Questa volta però non saranno ammessi errori, a patto che Juric lo mandi in campo dal primo minuto.

Le possibilità in difesa

Sarà curioso capire se Ivan Juric tornerà alla difesa a tre nel match contro gli uomini di Thiago Motta o se confermerà il modulo inedito sceso in campo contro l’Inter. Se il croato dovesse optare per il terzetto difensivo allora Lovato potrebbe tornare a giocare da braccetto (contro l’Inter Juric lo aveva schierato da difensore centrale). Un’alternativa potrebbe essere l’impiego da terzo di difesa di Mergim Vojvoda. Una soluzione a cui abbiamo assistito a più riprese nel corso della stagione, vedi Lecce o Udine. Tameze è infatti squalificato dopo l’espulsione rimediata contro i nerazzurri e Juric dovrà per l’ennesima volta in stagione trovare una soluzione alternativa. Ceto è che arginare gli attacchi dei rossoblù non sarà una missione semplice. Ecco perché la difesa granata dovrà disputare una gara di massima attenzione, senza commettere ingenuità che potrebbero costare il risultato.