Karol Linetty tornerà dalla squalifica per Torino-Bologna: Ivan Juric conta su di lui per il centrocampo insieme a Ricci

Per un centrocampista che va, ce n’è uno che viene. Contro il Frosinone, Ricci era squalificato ed è rientrato contro l’Inter. Contro l’Inter, Karol Linetty era squalificato e rientrerà contro il Bologna. Partita contro gli emiliani che verrà saltata da Tameze, espulso contro l’Inter. In vista del Bologna quindi, i centrocampisti a disposizione saranno Ricci, Ilic e Linetty. Gineitis è ancora ai box. Juric conta sull’esperienza e sulla solidità del 77 polacco. Dentro e fuori dal giro della Polonia, Linetty spera ancora in Euro 2024. Ci sono ancora 4 partite in Serie A.

Le prestazioni del centrocampo

Juric ha bisogno di Linetty. Ricci è indubbiamente il centrocampista più in forma dei granata. Contro l’Inter ha giocato più avanzato, ma è pronto a tornare nella sua posizione. Al suo fianco, se la giocano Ilic e Linetty. Ilic, partito titolare contro Frosinone ed Inter, non ha fatto bene. Sembra ancora affannato dopo l’infortunio e la stagione per lui è stata negativa. Linetty, al fianco di Ricci, offre maggiori garanzie in una partita delicata, al momento. Peccato per Gineitis, che prima dell’infortunio era in gran forma e stava stupendo. Mentre per quanto riguarda Tameze, il suo ritorno da centrocampista è stato da dimenticare.

La sua stagione

Linetty ha giocato 24 partite in Serie A quest’anno: 0 gol e 0 assist, ma ben 10 cartellini gialli. Numeri negativi, ma è l’unico che fa il lavoro sporco in mezzo al campo. Spesso si immola e fa da scudo prima della difesa. I cartellini comunque, sono un fattore e sono tanti. Il 3 gennaio del 2024, ha prolungato fino al 2025. Ci si aspettava di più da lui, quando nel 2020 è arrivato dalla Sampdoria per 7,5 milioni di euro. Ma si è sempre comportato da grande professionista, ritagliandosi il suo spazio. Inoltre, lui qui si trova molto bene.