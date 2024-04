Sono in vendita i biglietti per Torino-Bologna: in occasione di questa gara, c’è un’iniziativa promossa dal club

Inizia oggi la vendita dei biglietti per Torino-Bologna. La partita, in programma venerdì 3 maggio alle 20.45 a causa della commemorazione di Superga del giorno seguente, aprirà il 35° turno di Serie A. Per l’occasione, il club granata ha promosso un’iniziativa particolare. Gli abbonati e coloro i quali hanno acquistato un biglietto per la sfida contro il Frosinone avranno la possibilità di acquistare fino a due ticket della sfida contro il Bologna al prezzo di un euro. Quasi un modo per farsi perdonare dopo la brutta prestazione di domenica scorsa, che allo stesso tempo può permettere che lo stadio si riempia e che venga caricata maggiormente la squadra.