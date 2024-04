Due gesti molto significativi da parte del Torino nella giornata di martedì: alcuni giocatori granata sono stati al fianco dei bambini

Un pomeriggio diverso ieri per il Torino, nel segno della sensibilità. Nella giornata di martedì, infatti, Luca Gemello e Mergim Vojvoda sono stati protagonisti di un gesto particolare, che non può che aver fatto piacere a tutti. I due calciatori granata, insieme ai SuperEroiAcrobatici e attraverso il coinvolgimento della Fondazione FORMA hanno fatto visita ai bambini che si trovano ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino, rendendo entusiasmante il loro pomeriggio.

L’incontro per Planet Week

Non è stata però l’unica iniziativa della giornata granata. Sempre nel primo pomeriggio Lovato e Okereke hanno fatto un incontro con i ragazzini della scuola media Cottolengo in occasione della Planet Week. I due hanno consegnato alcuni gadget ai giovani studenti, prima di rispondere ad alcune domande sulla sostenibilità. Una giornata come detto diversa per il club granata, nel segno del sorriso e del futuro.