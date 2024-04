Complice la squalifica di Linetty, a San Siro Juric proporrà con tutta probabilità la coppia Ilic-Ricci: i numeri con loro da titolari

Non c’è più tempo di guardarsi alle spalle. Il Torino, dopo gli ennesimi punti persi contro il Frosinone, ha il compito di andare avanti e proiettarsi al finale di stagione. Nel prossimo weekend i granata faranno visita ai neo campioni d’Italia dell’Inter, con l’obiettivo di rovinare la festa nerazzurra. Dovrà cambiare qualcosa Ivan Juric per provare a dare una nuova linfa alla squadra, e le rotazioni partiranno certamente dal centrocampo. A causa della squalifica di Linetty, dell’infortunio di Gineitis e dell’adattamento di Tameze a difensore, con molta probabilità la coppia di mediani a San Siro sarà composta da Ricci e Ilic. I due, considerati le risorse principali per il futuro granata, non hanno pienamente convinto e hanno la possibilità di riscattarsi in un super palcoscenico.

I numeri della coppia

L’ultima partita in cui Juric ha schierato i due giovani dal primo minuto risale addirittura al 16 febbraio, in occasione di Torino-Lecce. Sembra passata una vita, ma più che le scelte tecniche a rendere molto ampio questo dato è stato l’infortunio del serbo. 11 partite giocate in coppia da titolari, tutte con esito particolare ma con una premessa: insieme, i due centrocampisti non hanno mai realmente fatto la differenza. Il bilancio recita 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, tutte simili tra di loro. Le partite perse, infatti, sono state quelle contro Milan (in cui Ricci ha fatto un assist), Juventus e Fiorentina mentre le vittorie sono arrivate tutte in casa, e non contro avversari di spessore – se non il Napoli. Il Toro ha inoltre pareggiato tutte partite potenzialmente vincibili, ma in cui – tra le altre cose – sono mancati proprio i passaggi decisivi dei centrocampisti. Un’intesa quindi ancora da migliorare, ma Ricci e Ilic continuano a fare prove in vista di un futuro che, al netto del mercato, potrebbe vederli al centro del progetto.