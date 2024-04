Tornato titolare dopo un mese e mezzo, Ilic non ha assolutamente convinto contro il Frosinone: tanti errori in mezzo al campo

Ennesimo passo falso interno per il Torino, che ancora una volta ha lasciato punti per strada contro una squadra in piena lotta per la salvezza. Uno 0-0 che non fa contento nessuno ma soprattutto i granata, i quali devono ormai dire addio quasi definitivamente alle speranze di una qualificazione in Europa. Una partita piuttosto brutta, giocata sulla falsa riga del derby, che ha messo in mostra per l’ennesima volta tutte le lacune della squadra di Juric. Nessuno si è distinto in positivo, mentre molti si sono resi protagonisti di una prestazione insufficiente. Tra questi anche Ivan Ilic, rientrato dopo un mese e mezzo di stop, che è risultato tra i peggiori in campo.

Una prestazione da 5

Dopo l’infortunio del legamento collaterale subito contro la Fiorentina, Ivan Ilic è tornato in campo contro il Frosinone a circa 40 giorni di distanza dall’ultima volta. Un rischio obbligatorio da prendere per Juric che lo ha dovuto schierare seppur non al meglio a causa dell’emergenza in mezzo al campo: il risultato, però, non gli ha dato ragione. L’ex Verona, da regista della squadra, ha messo insieme solamente 42 passaggi negli 84 minuti in cui è stato in campo, prendendo poco la palla e non aiutando la squadra in situazioni di partita bloccata. Inoltre, di questi solo la metà ha permesso al Toro di alzare il baricentro, mentre i restanti sono stati tocchi all’indietro che sono serviti a nulla nell’ottica di trovare il gol. La prestazione è stata migliore a livello difensivo – come dichiarato dai 4 palloni recuperati – ma non è bastata a lasciare il segno. Ilic non stava bene e lo si è visto, e la speranza adesso è che possa tornare al 100% in vista della trasferta di San Siro: anche lì, data la squalifica di Linetty, dovrebbe partire titolare.