Toro, 5 vittorie in 7 partite: è il peggior avvio dell’era Cairo

Il Toro di Giampaolo eguaglia il pessimo avvio della stagione 2008/2009: 5 punti in 7 gare che in quell’occasione valsero la retrocessione in Serie B

Cinque punti in 7 gare: per il Toro un misero bottino che rappresenta ancora oggi il peggior avvio di stagione dell’era Cairo e che porta con se ricordi di esiti nefasti. Per trovare un inizio disastroso come questo, infatti, bisogna risalire alla stagione 2008/2009 quando i granata di De Biasi misero in cascina i medesimi punti in altrettante partite. Dopo la vittoria in apertura contro il Lecce (3-0) arrivarono il pareggio contro la Reggina e il ko con l’Inter. L’ultimo punticino, invece, il Toro lo conquistò in trasferta contro il Chievo prima di arrendersi contro Lazio, Udinese e Cagliari. Un inizio, in quella stagione, che risultò essere solo il primo passo di un lungo calvario che, dopo l’esonero di De Biasi, vide alternarsi sulla panchina granata Novellino e Camolese. E che, soprattutto, si concluse con un’amara retrocessione in Serie B. L’ultima, prima della ritrovata stabilità nella massima serie.

Da Ventura a Mazzarri: le qualificazioni in Europa

Una stabilità che ha portato il Torino a ritrovare anche l’accesso all’Europa League. Nella stagione 2013/2014 i granata conquistarono 9 punti nelle prime 7 gare frutto delle vittorie contro Sassuolo e Bologna e dei pareggi con Milan, Verona e Sampdoria. Non certo un avvio scoppiettante ma indubbiamente il primo passo verso il 7° posto in classifica. Un traguardo che sul campo non permise al Toro di conquistare l’accesso diretto all’Europa League raggiunta poi, come noto, per i problemi economici che portarono all’esclusione del Parma dalla competizione.

Un copione che si ripresentò praticamente uguale anche nel campionato 18/19 quando il Toro di Mazzarri trovò la qualificazione alla competizione europea dopo l’esclusione del Milan. E anche in quella stagione le prime 7 giornata portarono nelle tasche dei granata 9 punti con il definitivo 7° posto in campionato.

Torino, le migliori partenze dell’era Cairo

Il miglior avvio nell’era Cairo, invece, il Torino lo fece registrare nel campionato 11/12, il primo di Giampiero Ventura alla guida del Toro. In quella stagione di Serie B i granata conquistarono ben 17 punti grazie alle vittorie contro Ascoli, Varese, Vicenza, Nocerina e Sampdoria e ai pareggi con Cittadella e Brescia. Una partenza sprint che concesse alla formazione di Ventura di chiudere la stagione con una brillante promozione in Serie A.

Un risultato analogo, i granata lo avevano conquistato anche nella stagione 2005/06, la prima del patron granata alla guida della nuova società emersa dalle ceneri del fallimento. Quell’anno, dopo il rinvio delle 3 gare iniziali del campionato, nelle successive 7 la squadra guidata da De Biasi conquistò ben 16 punti totali (successi con Albinoleffe, Vicenza, Pescara, Catanzaro e Arezzo e il pareggio contro il Crotone).