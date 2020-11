Torino-Crotone, le decisioni del giudice sportivo 20-21

Il Giudice sportivo Torino-Crotone / La squadra di Giampaolo multata per aver ritardato l’inizio del primo tempo

Non ci saranno squalificati nelle fila del Torino in vista della prossima giornata di campionato che vedrà i granata di Giampaolo impegnati contro l’Inter a San Siro. Tuttavia, non sono mancati i provvedimenti da parte del Giudice Sportivo proprio nei confronti del Toro, multato con un’ammenda di 3000 euro per, come si legge dal comunicato, “avere ingiustamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa tre minuti“. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 7^ giornata del campionato di Serie A.

Giudice sportivo, le decisioni del 7° turno

Giocatori espulsi

Una giornata a: Augello (Sampdoria), Luperto (Crotone).

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Tonelli (Sampdoria)