Rodriguez e Murru non ingranano: il Torino ha un problema a sinistra

Ancora problemi sulla fascia sinistra per i granata: Rodriguez e Murru continuano a non convincere Giampaolo

Un’altra vittoria mancata per il Torino di Giampaolo che, contro il Crotone ha avuto un calo drastico rispetto a quanto mostrato contro il Genoa. Sono diversi i giocatori che non sono riusciti ad incidere: tra questi ci sono anche i due terzini sinistri. Sia Nicola Murru che Ricardo Rodriguez in questo inizio di campionato non hanno collezionato prestazioni memorabili, eppure sono due dei giocatori voluti proprio da Marco Giampaolo che li h già potuto allenare in passato, uno alla Sampdoria, l’altro al Milan.

Rodriguez, il rilancio con Giampaolo non è ancora avvenuto

Il problema persiste ormai da qualche mese. Rodriguez è approdato al Toro per dare una svolta alla propria carriera dopo l’esperienza non proprio felicissima al Milan. L’idea di tornare da Giampaolo, proprio per rilanciarsi, per ora non ha avuto il successo sperato. Dopo i problemi alla coscia riscontrati ad inizio campionato, ha ben presto trovato spazio nella formazione titolare, ma finora non è riuscito a lasciare particolarmente il segno.

Toro, a Murru manca la continuità

Diversa invece la situazione di Murru, approdato in granata il 17 settembre, dopo tre stagioni alla Sampdoria. Il terzino sinistro ha infatti per ora avuto poche chance, partendo da titolare in tre occasioni, ma collezionando meno minuti sul cronometro rispetto al compagno di reparto. Anche lui era già stato allenato dal tecnico del Toro, ed ha scelto di tornare a sua disposizione. Sta però faticando più del previsto a rientrare negli schemi di gioco adottati da Giampaolo che, in primis, si aspettava una resa diversa.