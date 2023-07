Dopo l’amichevole di ieri contro la FeralpiSalò, questa mattina in campo a Pinzolo c’è solo un piccolo gruppo di giocatori

nostro inviato a Pinzolo – Dopo l’amichevole di ieri pomeriggio contro la FeralpiSalò, vinta per 2-0 con le reti di Perr Schuurs e Zanos Savva, Ivan Juric ha deciso di far lavorare in piscina i suoi calciatori. Non tutti però, c’è chi in campo continua a lavorare.

Torino a Pinzolo, l’allenamento mattutino

Ore 11.20 – Ricci ora sta svolgendo giri di corsa di campo.

Ore 11.00 – Radonjic ha iniziato il proprio lavoro differenziato sul campo principale. Insieme a lui c’è anche Karamoh.

Ore 10.40 – Sul campo secondario, insieme a Ricci, c’è anche Pellegri. Linetty invece si sta allenando in palestra.

Ore 10.30 – Primo allenamento della stagione per Samuele Ricci, che nella serata di ieri ha raggiunto i compagni a Pinzolo. Il centrocampista, dopo un riscaldamento in palestra, sta lavorando ora sul campo insieme al preparatore atletico.