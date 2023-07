L’olandese, nonostante il probabile addio, continua a lavorare con diligenza: suo il primo gol contro Feralpisalò

La nuova stagione del Torino è cominciata ufficialmente. Dal ritiro di Pinzolo sono infatti arrivati i primi segnali, trasformati in indizi dalla prima amichevole contro la Feralpisalò. Ad aprire ufficialmente le danze ci ha pensato Schuurs, con il primo gol della nuova stagione. Anche se non è cerco che il suo futuro sia ancora in granata: è il giocatore più corteggiato sul mercato ma in questi giorni sta dimostrando di avere la testa concentrata solamente sul Torino.

Calciomercato Torino: Schuurs sempre corteggiato dalle inglesi

La scorsa estate ha conquistato tutti sin dal primo pallone toccato e l’indole, fatta di professionalità e serietà, sembrerebbe essere sempre la stessa. Nonostante le voci di mercato su un suo potenziale passando in Premier League, l’ex Ajax non ha perso l’entusiasmo, cosa che invece spesso caratterizza periodi delicati come quello che sta attraversando.

Crystal Palace, Liverpool e West Ham continuano l’asta per il difensore granata che, dopo le vacanze in Tanzania, si è subito fatto trovare pronto con entusiasmo. Per lasciarlo partire Cairo chiede 40 milioni ma finora non è ancora arrivata un’offerta di tale entità.