Secondo giorno di allenamenti del Torino nel ritiro di Santa Cristina Valgardena: si parte con il lavoro in palestra

Dopo l’intensa pioggia di ieri, c’è un timido sole questa mattina a Santa Cristina Valgardena, dove il Torino è in ritiro. Anche per oggi il programma prevede due sessioni di allenamento: quella mattutina, iniziata alle 10, e quella pomeridiana, che inizierà alle ore 17.

Torino, l’allenamento di oggi

Ore 11.51 Si è conclusa questa parte di allenamento in cui Juric e il suo staff hanno lavorato sulla tattica con i giocatori granata.

Ore 11.16 Prove tattiche per la squadra di Juric, con impostazione dell’azione partendo dal basso

Ore 11.10 Sono circa una settantina i tifosi presenti sugli spalti a seguire la seduta di questa mattina. Tra i giocatori in campo non c’è Falque, che già ieri aveva svolto lavoro personalizzato.

Ore 11.00 Dopo circa un’ora di lavoro in palestra, i calciatori granata sono entrati in campo dove hanno iniziato a svolgere i primi esercizi con il pallone.

Ore 10.00 Inizio di giornata con allenamento in palestra per i calciatori del Torino. Gli unici a lavorare in campo sono i portieri con il loro preparatore.