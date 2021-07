Al termine dell’allenamento mattutino Zaza e Mandragora hanno realizzato un video messaggio per un tifoso

Simone Zaza e Rolando Mandragora sono stati tra gli ultimi a lasciare il campo questa mattina, dopo l’allenamento insieme ad alcuni compagni (i portieri, Vincenzo Millico, Magnus Warming, Wilfried Singo e Mergim Vojvoda), sono rimasti per circa un quarto d’ora a provare cross e conclusioni verso la porta. Poi si sono concessi ai tifosi, per foto e autografi, ma non solo: l’attaccante e il centrocampista hanno anche realizzato un video messaggio per Enzo, un tifoso granata che non può al momento essere fisicamente a Santa Cristina Valgardena perché malato ma che ha così potuto ricevere un saluto dai due calciatori del Torino.