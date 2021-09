Il Torino ha siglato un accordo con la Regione Piemonte: in programma una serie di iniziative con le scuole del capoluogo piemontese

Il Toro entra nelle scuole. La società granata ha infatti siglato un accordo con la Regione Piemonte che prevede una serie di iniziative che coinvolgeranno i bambini delle scuole elementari: un modo per consolidare la propria presenza nel territorio e far magari crescere nuovi tifosi. Al rientro tra i banchi, circa 6.000 bambini riceveranno un kit omaggio con anche un astuccio del Torino. Durante l’anno scolastico, a partire dai primi mesi del 2022, gli istruttori laureati SUISM del Torino terranno poi delle lezioni, insieme agli insegnati di educazione fisica, per avvicinare i bambini e le bambine al mondo dello sport e, in particolare, a quello del calcio. Sono poi previsti anche diversi incontri formativi sia per i docenti che per gli studenti.